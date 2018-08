Man opgepakt die fan Dimitri Vegas en Like Mike in coma sloeg

Een man die ervan verdacht wordt een fan van Dimitri Vegas en Like Mike tijdens een concert in elkaar te hebben geslagen, is opgepakt in Nederland. Dat meldt de Antwerpse politie. In een uitzending van ons opsporingsprogramma FAROEK werden bewakingsbeelden van het incident getoond, en het slachtoffer getuigde over zijn zware revalidatie.

Een anonieme tipgever bezorgde beelden van de vechtpartij aan de politie. Dat spoor leidde naar Nederland. Uiteindelijk werd een Europees opsporingsbevel uitgeschreven, en nog iets later kon de Nederlandse politie een 52-jarige man oppakken in Rotterdam.

De verdachte wordt voorgeleid bij de rechtbank van Amsterdam, en die moet beslissen over zijn uitlevering.

Het incident vond eind vorig jaar plaats tijdens een concert van Dimitri Vegas en Like Mike. Een fan werd toen hardhandig aangepakt door iemand, en raakte levensgevaarlijk gewond.