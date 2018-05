Man om het leven gebracht in Tielt

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar het gewelddadig overlijden van een 28-jarige man uit Tielt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven werd gebracht.

Het lichaam van de jongeman werd gisteren aangetroffen in zijn woning in de straat Drie Wilgen. Alles wijst erop dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht, maar de precieze omstandigheden zijn nog niet bekend.

Nog geen verdachte

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter gevorderd. Voorlopig is het nog onduidelijk of de speurders al een verdachte in het vizier hebben. Mogelijk zal het parket in de loop van de ochtend meer informatie vrijgeven over de zaak.

De jongeman was actief in de lokale politiek en is slagerszoon.