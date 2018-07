Man neergestoken op plein Wetteren

In Wetteren is een man levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekpartij. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde aan VTM NIEUWS. Volgens Het Laatste Nieuws is hij neergestoken toen hij iemand aansprak, die zijn auto aan het beschadigen was. Hij is levensgevaarlijk gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer zag hoe iemand zijn wagen aan het beschadigen was. Toen hij hem wilde tegenhouden, stak de dader hem neer en vluchtte weg.

Volgens het parket is het slachtoffer levensgevaarlijk gewond geraakt, over de dader wil het parket niets zeggen.