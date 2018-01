Man neergeschoten voor ogen van zoon

In Wilrijk hebben onbekenden gisteravond een man (26) neergeschoten op straat, voor de ogen van zijn zoontje van twee. Het slachtoffer, Mohamed T., moet een operatie ondergaan, maar verkeert niet in levensgevaar. Het parket onderzoekt of er een verband is met de drugsoorlog in Antwerpen.

De twintiger werd bij zijn woning in de Keizerhoevestraat aangesproken door twee mannen in bivakmutsen. Zij openden vrijwel meteen het vuur en raakten hem vanop korte afstand in de benen en zijn rechteronderarm.

Drugsmilieu

De daders zouden nog niet gevat zijn. Over hun motief houdt het parket naar eigen zeggen nog alle pistes open. Een mogelijkheid is dat er een link is met de drugsoorlog in Antwerpen. Het is het zoveelste incident op korte tijd in Antwerpen.

Vorige week trof een koppel in Schilde nog drie kogelgaten aan in hun appartement. Een van de kogels kwam zelfs terecht in de slaapkamer van hun zoontje.

Bekijk ook: