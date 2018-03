Man neergeknuppeld in Brusselse metro

Het Brusselse parket is een onderzoek gestart naar feiten van agressie die zich wellicht voordeden in het metrostation Kruidtuin in Sint-Joost-Ten-Node. Een man zou er in mekaar zijn geslagen met een honkbalknuppel.

De politie van Brussel-Noord kreeg een oproep van de dienst 100 nadat een gewonde man zich bij de spoeddienst had aangeboden met ernstige verwondingen. De man is in levensgevaar.

De verwondingen van het slachtoffer zouden te wijten zijn aan slagen met een honkbalknuppel. “Het is in de huidige stand van het onderzoek niet duidelijk of het slachtoffer ook messteken heeft gekregen. Het slachtoffer is in levensgevaar”, laat Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. “Het ziet ernaar uit dat de feiten zich in het metrostation Kruidtuin hebben voorgedaan.

Er werd een perimeter ingesteld en de feiten worden volop onderzocht. Morgen om elf uur geeft het parket meer uitleg over de feiten.