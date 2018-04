Man neemt wapen af van agenten in Kortrijk

Een man heeft in de jeugdrechtbank van Kortrijk agenten bedreigd met een pistool dat hij van hen had kunnen afnemen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De man moest samen met zijn zoon voorkomen voor een zaak over hoederecht, de zoon vluchtte weg bij het incident en is spoorloos.

In de rechtbank kwam het tot duw-en trekwerk tussen de man uit Kerkhove, een deelgemeente van Avelgem, en de agenten. De man accepteerde het niet dat zijn zoon in een instelling geplaatst zou worden. Hij nam het vuurwapen van een agent af en plaatste dat tegen het hoofd van een vrouwelijke agente. Daarna heeft hij de trekker overgehaald, maar het wapen was niet geladen.

Andere agenten kwamen ter plaatse en konden de man overmeesteren. De twee bedreigde agenten zijn lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis, ze verkeren in shock.

De man is opgepakt en zal voorgeleid worden voor verdere aanhouding.