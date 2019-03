Man meldt zich bij politie na uitzending Faroek Live

Een twintiger naar wie gisterenavond een opsporingsbericht werd verspreid in Faroek Live, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Een 24-jarige studente in Leuven claimt aangerand te zijn door de man.

In de uitzending van Faroek werd de avond gereconstrueerd waarop de studente aangerand zou zijn. De politie vroeg aan getuigen om tips te geven die zouden kunnen leiden naar de mogelijke aanrander.

Volgens de vrouw werd ze benaderd door twee jongemannen na een avondje uitgaan op de Oude Markt. In de Wieringstraat in Leuven is de man volgens de studente met haar mee naar binnengegaan in het kot van haar vriend, en heeft hij haar daar aangerand.