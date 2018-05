Man in levensgevaar na ongeval goederenlift

In de Stadsfeestzaal aan de Antwerpse winkelstraat Meir is deze middag een 43-jarige lifttechnicus onder een goederenlift terecht gekomen. Volgens getuigen was de man in de eerste kelderverdieping aan het werk toen hij terecht kwam onder een goederenlift die van de tweede verdieping naar beneden viel.

Het slachtoffer had de veiligheid van de lift geactiveerd maar die zou zijn uitgeschakeld door een collega die niet wist dat zijn makker onderin de liftschacht stond. Dat laatste kon nog niet officieel bevestigd worden.

Kritieke toestand

De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer te bevrijden. Hij werd buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft een perimeter ingesteld om onderzoek naar de omstandigheden van het incident mogelijk te maken. Het arbeidsauditoraat zal ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen.

Foto: HLN