Man lag 2 uur langer in kou door vergissing

De man die gisterenmiddag in Deurne dood werd aangetroffen op straat, lag twee uur langer in de kou door een verwarring met huisnummers. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS.

"Rond 4 uur donderdagochtend kregen we een oproep binnen. De beller zei dat er een persoon op straat lag ter hoogte van nummer 36 in de Diksmuidelaan in Deurne. We zijn ter plaatse geweest maar hebben daar niets aangetroffen", zegt politiewoordvoerder Willem Migom van de lokale politiezone Antwerpen.

"Twee uur later, rond 6 uur, kregen we opnieuw zo'n oproep binnen. Onze patrouille trof toen het slachtoffer aan op de Diksmuidelaan ter hoogte van nummer 336."

De verwarring ontstond doordat de eerste drie van het huisnummer er was afgevallen en er dus 36 stond in plaats van 336. De twee huisnummers liggen meer dan een kilometer uit elkaar.

Juridische vervolging?

Het is nog niet duidelijk of de eigenaar van het huis juridisch vervolgd wordt omdat zijn huisnummer niet duidelijk zichtbaar is.

Het slachtoffer is een Roemeen van 57. Er wordt nog onderzocht of hij dakloos is of niet. Daar is veel verwarring over, want toen de politie de man vond had hij wel een sleutelbos bij.

Een autopsie moet nu uitwijzen of de man al overleden was toen er melding werd gemaakt.