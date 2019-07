In de Wipstraat in Antwerpen is een man in de borst gestoken met een mes. Dat bevestigt de lokale politie aan VTM NIEUWS. De man verkeerde even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel.

De man werd in zijn borst gestoken en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kon het slachtoffer nog niet ondervragen en doet daarom geen uitspraken over de omstandigheden van het incident.

De politie zoekt de dader, die is spoorloos.