Man krijgt 3 kogels in lichaam in Berchem

In het Antwerpse Berchem is afgelopen nacht een man met drie schotwonden aangetroffen op straat. De vijftiger van Servische origine werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar.

Twee getuigen troffen de man rond twee uur deze nacht aan op straat ter hoogte van de kruising van de Grote Steenweg en de Koninklijkelaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden vast dat het slachtoffer drie schotwonden had: twee in de buik en één in het aangezicht.

"Zijn toestand was kritiek", bevestigt parketwoordvoerder Ken Witpas aan VTM NIEUWS. De man werd afgelopen nacht geopereerd en is intussen buiten levensgevaar.

Er werd een onderzoeksrechter aangesteld voor poging tot moord. De federale gerechtelijke politie onderzoekt volop wat er gebeurd is.