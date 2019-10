Man komt op gruwelijke wijze om het leven in Charleroi

Een werknemer van het slachthuis van Charleroi is vrijdag op een vreselijke manier om het leven gekomen. Het hoofd van onderhoudsmanager Robert Renier (58) kwam vast te zitten in een machine die gebruikt wordt om dieren te verdoven. Zijn collega’s zijn in shock.

Hoe het arbeidsongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat Renier het slachthuis goed kende, want hij werkte er al 34 jaar. Dat meldt La Nouvelle Gazette.

Lift

Onderzoek moet uitmaken hoe Renier rond 13 uur precies met zijn hoofd in de werkende lift van het verdovingstoestel vast kwam te zitten. Er stonden vrijdag nochtans geen slachtingen gepland. Zowel de politie als het arbeidsauditoraat zullen zich over de zaak buigen.

De man leidde op het moment van het drama een onderhoudsteam van een vier- tot vijftal arbeiders die op de site aan de slag waren. Zijn collega’s zijn diep onder de indruk. Ook de directie is aangeslagen. “Ik werk hier 33 jaar”, aldus directeur Philippe Louis. “Ik ken Robert al sinds ik hier aan de slag ben. Ik ben sprakeloos. Dit is zo dramatisch. We zijn allemaal in shock.”

Twee kinderen

Renier was gehuwd, vader van twee kinderen en grootvader van drie. Hij was voorzitter van het oudercomité van de Notre-Dame de Lourdes-school in Gilly, een deelgemeente van Charleroi. De directie postte op Facebook een eerbetoon aan hem en stelde het jaarlijkse sinterklaasbal dat hij organiseerde - en net dit weekend plaats zou vinden - uit.