Man komt om nadat graafmachine op hem viel

In het Antwerpse Aartselaar is een man onder een graafmachine terechtgekomen bij woningwerken. De man kwam tussen het puin en de machine terecht en overleed vrijwel onmiddellijk. De man is van Roemeense afkomst en woonde in Loenhout. Dat heeft de politie bevestigd aan VTM NIEUWS.

In een doodlopende straat in Aartselaar werkte de man aan de afbraak van een woning. Een deel van de kelder zou ingestort zijn, waardoor de graafmachine op de man viel en hij tussen het puin terechtkwam. Volgens de politie overleed de man vrijwel onmiddellijk.