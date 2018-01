Man komt om nadat auto in Ourthe belandt

In Durbuy, in de provincie Luxemburg, is deze namiddag een man om het leven gekomen toen hij met zijn wagen in de Ourthe was gereden. Dat meldt burgemeester van Durbuy, Philippe Bontemps.

De brandweer werd rond 15.45 uur opgeroepen omdat een wagen in het water was gereden. Een getuige zag de wagen in de berm rijden en daarna in het water vallen.

Er was lang onduidelijkheid over het aantal slachtoffers, maar uiteindelijk bleek dat er één passagier was. Het gaat om een man van "een zekere leeftijd", zegt burgemeester Bontemps. Zijn identiteit is nog niet gekend. Het parket van Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne, werd op de hoogte gebracht van het incident.

Foto: archiefbeeld