In Rijkevorsel, in de provincie Antwerpen, is gisterenavond een man dood aangetroffen in zijn woning. Hij kwam vermoedelijk om door een CO-vergiftiging. Dat meldt het parket van Turnhout.

De politie en brandweer probeerde de man nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

De brandweer voerde achteraf metingen uit in het huis en stelde vast dat de CO-waarden te hoog waren. Waarschijnlijk gaat het dus om een CO-vergiftiging. Het onderzoek loopt nog.

Foto: Archief