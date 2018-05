Man komt om bij ontploffing obus

In Tielt, in West-Vlaanderen, is een man omgekomen na een ontploffing van een obus. Dat gebeurde rond half vijf deze namiddag in de werkplaats van bedrijf Braekevelt. De obus was gevonden bij afbraakwerken en was meegebracht naar een loods van het bedrijf. Hij is ontploft tijdens een manipulatie.

De obus is ontploft in een bedrijf dat grondwerken uitvoert en gevestigd is in de Marialoopsesteenweg in Tielt. Hij was gevonden bij afbraakwerken op een werf in Oostrozebeke en was meegebracht naar het bedrijf. Daar heeft het slachtoffer de obus proberen te openen met een slijpschijf waardoor die ontploft is, bevestigt het parket.

Een man van 38 kwam om het leven, het gaat om de medezaakvoerder en zoon van de eigenaar van het bedrijf. Dat bevestigt de politie regio Tielt. Dovo en het parket zijn ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

In 2014 kwamen in Ieper nog twee mensen om het leven door een ontploffing van een obus. In de regio liggen nog duizenden niet-ontplofte obussen uit de Eerste Wereldoorlog.

Foto: Archiefbeeld.