Man klimt op Justitiepaleis om slechte beveiliging te bewijzen

Een man is op het Brusselse Justitiepaleis geklommen om aan te tonen dat de beveiliging er niets voorstelt. “Het is erg makkelijk om hier binnen te geraken. Iemand met slechte bedoelingen kan dat ook”, zegt de man aan VTM NIEUWS.

De man beklom woensdagnacht het gebouw, wat levensgevaarlijk is. Via de stellingen raakte hij helemaal bovenaan tot bij de koepel. Dat duurde twee uur, en in al die tijd heeft de man geen enkele bewaker gezien. Om zijn actie te bewijzen, heeft de man, die anoniem wil blijven, alles gefilmd.

De voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, Luc Hennart, begrijpt de actie, maar wil ook waarschuwen. “Ik kan het begrijpen, maar ik wil er ook aan toevoegen dat de man een groot risico neemt. Voor hetzelfde geld was hij naar beneden gevallen en wat dan? De werken en beveiliging die nodig zijn voor het Justitiepaleis zijn een feit. Als dat door deze actie versneld wordt, dan is dat een goede zaak”, aldus Hennart.