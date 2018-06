In een woonwijk in Sint-Job-in-'t-Goor, in het noorden van de provincie Antwerpen, is vanmorgen rond 4.00 uur een man neergeschoten in de Canadalaan. Hij werd overgebracht naar het AZ Klina in Brasschaat en verkeert buiten levensgevaar.

Buurtbewoners hoorden gestommel en verwittigden de politie. Die vond een zwaargewonde man op de grond.

Over het motief van de schietpartij en of er al een spoor is naar de dader zijn nog geen details bekend. Het parket onderzoekt de zaak.