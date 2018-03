Man filmde stiekem zijn stiefkinderen

De 56-jarige Philippe C. uit Oostende heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor bezit en verspreiding van kinderporno en voyeurisme. De man maakte stiekem beelden van zijn stiefkinderen wanneer ze schaars gekleed waren. Voor deze feiten eiste het Openbaar Ministerie een straf met voorwaarden.

Het onderzoek naar de man, die administratief coördinator is bij een school in het avondonderwijs, ging in augustus 2016 van start. Hij kwam in het vizier van de politie doordat hij behoorlijk actief was op websites voor pedofielen. Na verhoor werd hij aanvankelijk onder voorwaarden vrijgelaten, maar na enkele weken ontdekten de speurders bezwarend materiaal op zijn computer. Het ging om videobeelden die hij van zijn vijftienjarige stiefzoon en zijn twaalfjarige stiefdochter gemaakt had.

Spywatch

De kinderen zelf waren zich van geen kwaad bewust, aangezien de beelden gefilmd waren met een zogenaamde spywatch. Dat is een horloge waarin een kleine camera verborgen zit. Philippe C. wisselde zijn zelfgemaakte beelden uit met andere gebruikers op een website voor pedofielen. De beklaagde bekende de feiten en gaf zelf aan dat hij professionele hulp nodig heeft.

Hij werd op 15 november 2016, na twee maanden in voorhechtenis, vrijgelaten onder voorwaarden door de Brugse raadkamer. Een van deze voorwaarden hield in dat hij geen contact meer mocht hebben met zijn stiefkinderen. Op het proces vorderde het parket eveneens een gevangenisstraf met uitstel, welke dan gekoppeld zouden worden aan een reeks voorwaarden. De verdediging gaf aan zich daarin te kunnen vinden en vroeg een milde bestraffing. Het vonnis van de rechter volgt op 16 april.