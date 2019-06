Man doodgestoken in woontoren in Gent

In een woontoren in de Kikvorsstraat in Gent is een man vrijdagmorgen op een gewelddadige manier om het leven gekomen. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De man werd vermoedelijk doodgestoken, maar het onderzoek moet dat nog bevestigen.

De man werd vrijdagmorgen aangetroffen in de woontoren. Hij was zwaargewond en in levensgevaar. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Het lichaam vertoonde een steekwonde, maar het onderzoek van de wetsdokter moet de doodsoorzaak nog vaststellen.

Er is een verdachte opgepakt, maar daarover kan het parket nog geen details geven. "We onderzoeken een gewelddadig overlijden", zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. "Het labo, het afstappingsteam en de wetsgeneesheer zijn ter plaatse en het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek is in volle gang."