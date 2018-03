Man dood op straat: "Waarschijnlijk doodgevroren"

In Deurne is het lichaam van een man (57) gevonden op straat. Dat bevestigt het Antwerpse parket aan VTM NIEUWS. Volgens het parket wijst alles erop dat de man doodgevroren is. De autopsie moet dat uitwijzen.

Speurders vonden geen sporen van geweld op het lichaam van de man. "Dus naar alle waarschijnlijkheid is de man overleden door de vrieskou", zegt Lentle Jespers, woordvoerder van het parket in Antwerpen, aan VTM NIEUWS.

"De man werd om 6.00 uur deze morgen gevonden op straat. Hij was toen al onderkoeld", gaat Jespers verder. Volgens een getuige was de man vannacht betrokken bij een schermutseling en raakte hij daarbij lichtgewond.

Roemeen

Het gaat om een Roemeense man van 57. Voorlopig het nog onduidelijk wie de man precies is. Het parket houdt de mogelijkheid open dat het om een dakloze gaat, maar dat is niet zeker. De stadsdiensten zijn nog volop op zoek naar informatie over de man. Hij stond in elk geval niet ingeschreven in België.

Sleutelbos

De man werd gevonden in de buurt van de luchthaven. Een medewerker van de bagageafhandeling trof hem daar aan en verwittigde de veiligheidsdienst van de luchthaven.

Op het lichaam van de man werd een sleutelbos gevonden. Op welke deur die passen, is nog niet duidelijk.