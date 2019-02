De man die drie jaar geleden een tiener doodreed in Peer en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar effectief. Dat heeft de politierechter in Genk beslist. De 33-jarige bestuurder krijgt ook een rijverbod van twee jaar.

In december 2015 reed de beklaagde terug van een feestje toen hij de tiener aanreed en daarop vluchtmisdrijf.

