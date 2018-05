Man die kapster doodde, blijft in cel

Ben W., de 25-jarige man uit Boutersem die de 24-jarige Julie Quintens uit Tienen zou gedood hebben, blijft nog minstens een maand in de cel. De kapster werd vorige week dood aangetroffen in haar huis.

De vrouw, die in een kapsalon in Boutersem werkte, werd op 27 april door haar vader dood aangetroffen in haar woning in de Beauduinstraat in Tienen. De man was gealarmeerd door de uitbater van het kapsalon omdat de vrouw die dag niet op haar werk was komen opdagen.

Gekende dader

Onderzoek door de wetsarts en het gerechtelijk labo wees meteen uit dat ze door geweld om het leven was gebracht. Omdat Julie de dader meer dan waarschijnlijk had binnengelaten, zocht de politie in haar directe omgeving. Zo ontdekten de speurders dat de vrouw recent contact gehad had met Ben W., een man die vlak bij haar ouderlijke huis woont in Boutersem.

Vorige week vrijdag voerden speurders een huiszoeking uit bij de man, die in de boeien geslagen werd. Tijdens zijn verhoor bekende de twintiger dat hij de kapster gewurgd heeft. Een motief voor die daad was niet meteen duidelijk. De man verklaarde enkel dat hij in een impuls had gehandeld, zegt het parket nog.

