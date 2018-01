Man die inreed op tankstation blijft in cel

De man die maandagavond op de E40 in Drongen met zijn wagen inreed op de winkel van het Texaco-tankstation en daarbij een dodelijk slachtoffer maakte, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. De 54-jarige man uit Oostende was zwaar onder invloed van alcohol.

De wagen reed aan hoge snelheid in op de shop van het tankstation. Er vielen één dode en twee zwaargewonden. Het gaat om drie slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

De bestuurder, de 54-jarige Geert W. uit Oostende, werd opgepakt. Hij verkeerde onder invloed van alcohol. De man kon lange tijd niet verhoord worden door zijn staat van dronkenschap, maar verscheen dinsdagnamiddag uiteindelijk voor de onderzoeksrechter. Die besloot de man aan te houden voor het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop en alcoholintoxicatie.

Bekijk ook: