Man die explosieven legde aan spoor in Jette is veroordeelde brandstichter

De man die explosieven heeft gelegd in het Laarbeekbos in Jette, vlakbij de treinsporen, is een al eerder veroordeelde brandstichter. Dat zegt het parket van Brussel op een persconferentie. Het gaat om een 36-jarige man die TATP maakt als vorm van hobby.

Het treinverkeer tussen Jette en Asse werd gisteren meerdere uren stilgelegd na de vondst van een zak met een kleine hoeveelheid TATP in. DOVO kwam ter plaatse om de explosieven tot ontploffing te brengen.

De man was eerder al opgemerkt in het bos, en werd gisterenmiddag dan opgepakt. Het om een 36-jarige man die gekend is bij het gerecht. In 2016 werd hij al veroordeeld tot zeven jaar cel voor opzettelijke brandstichting. In een verhoor door de politie zei de man dat hij de explosieven maakt "als vorm van hobby."