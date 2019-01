Man die chiroleidster in Ertvelde doodreed toch niet naar de cel

De man die in 2017 een 22-jarige chiroleidster doodreed in Ertvelde en vluchtmisdrijf pleegde, moet dan toch niet naar de cel. Eerder werd de 40-jarige man veroordeeld tot 48 maanden effectieve celstraf, maar in beroep wordt dat nu een straf met uitstel.

De dader vocht in beroep ook aan dat hij als enige verantwoordelijk zou zijn voor het ongeval. Hij claimde dat ook het slachtoffer in fout was, toen ze met haar fiets onverwachts uitweek.

Maar daar volgt de rechter hem niet in. Hij blijft als enige schuldig aan de dood van de 22-jarige vrouw. De vader van het slachtoffer reageert opgelucht.

(Lees verder onder de video)

Wat gebeurde er?

In de Vaartstraat-West in Ertvelde, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Evergem, reed een bestuurder in de nacht van 9 op 10 september omstreeks 3.30 uur een fietsster aan. Hij pleegde daarop vluchtmisdrijf, maar werd uiteindelijk opgepakt door de politie. De fietster overleed bij de aanrijding.