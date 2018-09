De man die afgelopen maandag een agent probeerde neer te steken, is onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging tot doodslag. Dat meldt het Brusselse parket.

Maandag werd een politieagent aangevallen met een mes in de buurt van het Maximiliaanpark in Brussel. De verdachte werd neergeschoten door de politie en was een tijdlang in kritieke toestand.

De 43-jarige man die de feiten gepleegd heeft, is een Belg van Egyptische afkomst die naar alle waarschijnlijkheid dakloos is.

