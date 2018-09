Man die agent neerstak in Brussel, is Belg van Egyptische afkomst

De man die vanochtend een agent heeft neergestoken in het Brusselse Maximiliaanpark was een Belg van Egyptische afkomst. Dat bevestigt het Brusselse parket aan VTM NIEUWS. De verdachte werd neergeschoten door de politie. De precieze omstandigheden worden volop onderzocht. Hij heeft een referentieadres bij het OCMW, maar is waarschijnlijk dakloos.

In de buurt van het Maximiliaanpark in Brussel is rond negen uur vanochtend een politieman aangevallen met een mes. De verdachte blijkt geen transmigrant, asielzoeker of vluchteling te zijn, maar een Belg van Egyptische afkomst. Hij verkeerde in levensgevaar, maar zou ondertussen in stabiele toestand zijn. Hij kon nog niet verhoord worden.

Volgens parket en politie wou de politie een man die lag te slapen aan het WTC-gebouw doen vertrekken, maar keerde die zich meteen tegen de agenten. Hij toonde daarbij een mes en weigerde dat te laten vallen, hoewel de agenten hem herhaaldelijk daartoe sommeerden.

De man viel daarbij een van de agenten aan en verwondde hem aan het hoofd. Een andere agente opende daarop het vuur en raakte de man in de borst en het been. De agent, die aangevallen werd, raakte lichtgewond en heeft ondertussen het ziekenhuis mogen verlaten.

