Simon Lembi, die in 1999 op 14-jarige leeftijd verdween, is levend teruggevonden. Dat meldt het Brussels parket. De zaak-Lembi is een van de oudste verdwijningszaken van een minderjarige in België.

Het parket geeft om 11 uur een persconferentie, waarop meer details over de bizarre zaak zullen gegeven worden.