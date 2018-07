Man blaast zichzelf op in midden van voetbalveld Verviers

In Verviers is een man overleden nadat hij zichzelf in het midden van het Panoramastadion van Stembert heeft opgeblazen. Er was niemand aanwezig op het moment van de actie, dus er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de identiteit van de man.



Aan het voetbalstadion van Verviers zag een getuige deze ochtend een man naar het midden van het speelveld lopen. De getuige hoorde een explosie en verwittigde de politie.

De politie en ontmijningsdiensten onderzoeken momenteel de zaak en controleren of er nog explosieven op het lichaam van de man aanwezig zijn. Gezien de identiteit van de man nog onduidelijk is, kunnen niet meer gegevens worden bekendgemaakt.

Het feit dat de man zich heeft afgezonderd van andere mensen, maakt dat er voorlopig niet aan een terroristisch motief wordt gedacht.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan anoniem terecht op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.