Man begraaft overleden moeder in tuin voor haar pensioen

De Civiele Bescherming en de politie hebben gisteren in Montbliart, een dorpje in Henegouwen, het lichaam gevonden van een vrouw die in 2010 overleed en door haar zoon in de tuin begraven was. Dat melden de kranten van Sudpresse.

De 56-jarige man begroef zijn moeder acht jaar geleden eigenhandig bij een boom in de tuin om haar pensioen te kunnen blijven opstrijken. De zoon overleed in juli aan een slepende ziekte, waarna het macabere geval van sociale fraude door onderzoek aan het licht kwam.

Gisteren werden de stoffelijke resten van de 80-jarige moeder opgegraven door de politie en de Civiele Bescherming. Ook het identificatieteam van de federale politie was bij de opgraving aanwezig.

De schoondochter van de overleden vrouw is opgepakt voor fraude. Mogelijk moet ze de tienduizenden euro’s die zij en haar man jarenlang onterecht in eigen zak staken, terugbetalen.

Tip van buurman

De politie kwam het gesjoemel op het spoor dankzij een tip van een buurman. Die had na het overlijden van de echtgenoot de schoondochter geholpen met het leeghalen van de woning, omdat ze zou verhuizen.

De buur vond documenten die erop wezen dat de zoon nog steeds het pensioen van zijn overleden moeder trok. Ook de identiteitskaart van de moeder en haar overlijdensakte, die de zoon had moeten afgeven op het stadhuis, lagen nog in de woning.

Buren van de bejaarde moeder wisten dat ze overleden was, en hebben het altijd vreemd gevonden dat er niemand voor de uitvaart was uitgenodigd. Acht jaar later is dat mysterie nu opgelost.