Man bedreigt agenten met hun eigen wapen

Een man heeft in de jeugdrechtbank van Kortrijk agenten bedreigd met een pistool dat hij van hen had kunnen afnemen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Nadat de jeugdrechter had beslist dat de zoon in een instelling moest geplaatst worden, gingen de vader en zijn zoon door het lint.

De zoon scheurde het vonnis van de rechter in stukken, en daarop nam hij een stoel om omstaanders te bedreigen. Zijn vader greep een mannelijke agent bij de keel en probeerde hem te wurgen. Toen een vrouwelijke agent haar collega ter hulp snelde, pakte hij haar pistool af, zette dat tegen haar keel en haalde de trekker over. Het wapen was wel geladen, maar niet gewapend en er kwam dus geen kogel uit de kamer.

De zoon ging tijdens het incident lopen, maar werd in de loop van de namiddag opgepakt. Hij zal alsnog naar de instelling worden overgebracht. De vader werd uiteindelijk overmeesterd en opgepakt. Hij wordt morgen voor de onderzoeksrechter geleid, het parket eist dat hij wordt aangehouden voor poging tot doodslag.

De twee bedreigde agenten zijn lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis, ze verkeerden in shock.