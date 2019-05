Man (51) doodgeschoten na politieachtervolging in Genk

Bij een politieachtervolging in Genk zijn vanmorgen vroeg schoten gelost. De inzittende van een BMW, een man van 51, werd daarbij geraakt, vermoedelijk door een politiekogel. De man sloeg nog te voet op de vlucht, maar stierf ter plaatse.

Het was om 4.30 uur dat er om een nog onduidelijke oorzaak een achtervolging begon in Waterschei. Een BMW terreinwagen werd achtervolgd door de politie en er werden schoten gelost. Of ook de bestuurder van de BMW op de politie schoot, is nog niet duidelijk.

Boom

Door de snelheid verloor de bestuurder de controle over het stuur en hij botste tegen een boom. De man stapte uit, sloeg te voet op de vlucht maar zakte in elkaar in een voortuin. Hij stierf daar aan zijn verwondingen.

De wetsdokter is net ter plaatse, en ook het parket zal het onderzoek voeren.