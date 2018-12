Man (47) verdronken in Brugse Ringvaart

Een 47-jarige Bruggeling is vanmorgen verdronken in het ijskoude water van de Ringvaart. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

Een voorbijganger zag rond 7.30 uur een mountainbike in de Ringvaart liggen en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer ging met een bootje het water op en vond niet veel later het lichaam van een man. Hij werd op de oever nog gereanimeerd, maar is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 47-jarige Bruggeling.

De omstandigheden worden nog onderzocht, maar alles wijst in de richting van een spijtig ongeval. Het fietspad waar het slachtoffer op reed, was plaatselijk glad.