Man (41) sterft na klap tegen aanhangwagen

Op de Noorderring in Ieper is vanmorgen een bestuurder van 41 gestorven na een botsing met de aanhangwagen van een tractor. De chauffeur van de tractor had pas enkele honderden meter verderop door dat iemand tegen hem was gereden.

Ter hoogte van de wegenwerken op de Noorderring week de bestuurder van de auto plots uit en botste tegen de aanhangwagen van een tractor. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar de Roemeen van 41 stierf toch ter plaatse. Een vriend, die op de passagierstoel lag te slapen op het moment van het ongeval, was in shock.

De chauffeur van de tractor reed na het ongeval door. Niet doelbewust, maar hij had de klap niet gevoeld. Pas toen hij merkte dat een band van zijn aanhangwagen lek stond, zette hij zich aan de kant. Er waren verschillende getuigen van het ongeval, daarom werd geen deskundige aangesteld.