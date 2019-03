Een Afghaanse man van 36 jaar is zaterdag met meerdere messteken om het leven gebracht in Gent. De feiten vonden plaats in een pand op het kruispunt van de Ottogracht met de Baudelostraat, waar het slachtoffer woont. Drie personen zijn aangehouden, maar bloedsporen op de openbare weg wijzen erop dat de vermoedelijke dader de vlucht nam.