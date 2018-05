Man (35) overlijdt na val in kanaal Halle

Een 35-jarige man is deze namiddag overleden na een val in het kanaal Brussel-Charleroi in Halle. Dat bevestigt brandweer Vlaams-Brabant zone West aan VTM NIEUWS. Het zou gaan om een ongeval.

De man wandelde naast het kanaal, vlakbij de sportoase in Halle, en sukkelde om een nog onduidelijke reden in het kanaal. De man begon om hulp te roepen en ging daarna kopje onder.

De brandweer kwam vrij snel ter plaatse en stuurde duikers het water in. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en nog meer dan een uur gereanimeerd, maar het mocht niet baten. De man overleed ter plaatse.