Man (35) die verdacht wordt van moord op echtgenote, overleden in cel

De 35-jarige man die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw in het Oost-Vlaamse Lede, is vannacht dood aangetroffen in zijn cel. Dat bevestigt het gevangeniswezen aan VTM NIEUWS. De man beroofde zich mogelijk van het leven.

De man werd opgepakt omdat hij zijn vrouw zou doodgestoken hebben in hun woning in Oordegem. Volgens verschillende media had de vrouw overspel gepleegd.

Het koppel met drie kinderen woonde ongeveer een jaar in de deelgemeente van Lede. De vrouw, een moeder van drie kinderen van 10, 11 en anderhalf jaar, zou op gewelddadige manier om het leven zijn gekomen.

De kindjes waren op het moment van de feiten in de woning aanwezig. De echtgenoot heeft zelf de politie en hulpdiensten verwittigd en werd gisteren ondervraagd en bleef daarna in de cel.