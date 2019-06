Man (20) overleden na aanrijding door trein, seinen werkten niet

In Aarschot is een man van 20 jaar om het leven gekomen toen hij met zijn auto werd gegrepen door een trein. Dat laat het parket van Leuven weten. Zijn twee passagiers, een meisje van 18 jaar uit Herselt en een man van 21 jaar uit Aarschot, raakten lichtgewond. Volgens een getuige werkten de seinen niet op het moment van het ongeval.

De auto werd meer dan honderd meter meegesleurd, de jongeman had geen schijn van kans. "Volgens een getuige waren de slagbomen niet gesloten en waren de witte lichten in werking op het moment van het ongeval. Dit stemt overeen met de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige die door het parket werd aangesteld", klinkt het in een persbericht.

Een onderzoek moet nu uitwijzen waarom de seinen niet werken. Spoorwegnetbeheerder Infrabel kan voorlopig geen commentaar geven over het ongeval. “Wij verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek, maar mogen in het belang van dat onderzoek geen commentaar geven”, aldus nog Infrabel.