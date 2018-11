Mama word je gemiddeld op je 29ste

Er zijn de afgelopen tien jaar nooit minder baby's geboren in Vlaanderen dan vorig jaar. Daarnaast zijn vrouwen ook almaar ouder als ze hun eerste kind krijgen, gemiddeld is dat op hun 29ste, vier jaar later dan dertig jaar geleden.

63.838 baby's zijn er in 2017 in Vlaanderen geboren, dat is maar liefst drie procent minder dan een jaar voordien. Het gaat om het laagste aantal geboortes van de afgelopen tien jaar.

Mama op 29ste

Vrouwen die vandaag mama worden, doen dat gemiddeld later dan dertig jaar geleden. Moeders zijn nu gemiddeld 29 jaar als hun eerste kind ter wereld komt, tegenover 25 jaar en 7 maanden dertig jaar geleden.

Meer hulp van de wetenschap

Er worden dan wel steeds minder kinderen geboren, procentueel gezien worden er vaker baby's geboren met hulp van de wetenschap (7,5 procent) dan tien jaar geleden (5,4 procent).