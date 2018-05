Mama verdwijnt met dochter van 5 jaar

De politie van Maastricht (Nederland) zoekt met man en macht naar Deimante Zasytyte. Het vijfjarige meisje werd gisterenavond door haar biologische, Litouwse moeder en een man weggehaald bij haar pleegmoeder in de volkstuintjes aan de Cijnsruwe in Maastricht. Er wordt nu ook in België en rond de grens met ons land naar Deimante gezocht.

De politie van Maastricht is op zoek naar een zilverkleurige auto die bestuurd wordt door een vrouw met lang blond haar. Ze draagt ook een bril en een witte vest en wordt vergezeld door een man met zwarte kledij. Het gaat om de Litouwse biologische moeder van het meisje.

Het vijfjarige meisje zelf droeg een roze vest en blauwe broek met bloemen. Ze heeft zwart haar met krullen, een getinte huidskleur en is 1,20 meter groot.

Wie Deimante gezien heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070.