Mama van Cyril getuigt: "Waarom hij en niet ik?"

De mama van Cyril, de jonge student die bij de aanslag in Luik om het leven kwam, doet voor het eerst haar verhaal over het moment waarop ze haar zoon voor haar ogen zag doodgeschoten worden.

De 22-jarige Cyril kwam dinsdag om tijdens de aanslag in Luik. De jonge student werd door schutter Benjamin Herman koelbloedig om het leven gebracht in zijn auto. Hij bracht net zijn eindwerk naar school en was klaar om af te studeren. Cyrils moeder, Fabienne, zat naast hem in de auto. Ze getuigde vandaag over het gevoel van onmacht na de moord op haar zoon. Dat deed ze telefonisch bij RTL Info.

“Aan het rode licht keek Cyril door het raam en zei hij dat er twee dode politieagenten op de stoep lagen”, vertelt Fabienne. De vrouw stond klaar voor de rode lichten, maar de schutter schoot op het raam van Cyril en dat vloog natuurlijk in duizend scherven. “Ik werd omvergeblazen", zegt Fabienne. "Ik probeerde de auto te herstarten en toen schoot hij opnieuw".

Het was te laat

“Toen ik zag dat we er niet in slaagden weg te raken, legde ik mij over mijn zoon, om hem te beschermen, maar het was al te laat. De kogel had mijn zoon vermoord, want zijn mond was open en zijn grote ogen keken mij aan. Dat is helaas de laatste herinnering aan mijn kleine jongen", getuigt zijn moeder.

Afgeleid door schoolkinderen

Toen hoorde de schutter het geluid van kinderen achter zich en begaf hij zich richting het lyceum. Toen de schutter zijn aandacht verloor, probeerde de vrouw om de auto te herstarten. “Toen de schutter zag dat ik bewoog, ik zweer het, kwam hij naar mij. Maar hij kreeg me niet te pakken. Ik kon de deur opendoen en vertrekken”, zegt ze.

Zoveelste onschuldige dode

Het is zeer pijnlijk voor mij dat ik mijn zoon verloren heb. Ik heb niets kunnen doen. En voor mij is het ook zeer pijnlijk omdat ik me afvraag: “Waarom hij en niet ik?” Want ik ben een moeder. Ook heb ik spijt omdat dit al zoveel keer gebeurd is, of het nu bij ons is of in andere landen, de barbaarse moorden op onschuldige mensen. Het is al zoveel gebeurd, en deze keer is het ons overkomen. “Is er nog meer spijt en pijn nodig?”, vraagt de vrouw zich af. “Gaat dit nog verder?”