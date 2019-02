Makers sms-bom riskeren tot 2 jaar cel

De sms-bom die Joke Schauvliege trof, zou de initiatiefnemers wel eens slecht kunnen bevallen. “Als één van de getroffen politici een klacht indient of een parket zelf een onderzoek opstart, kan hen dat tot twee jaar cel kosten”, zegt cybercrime-expert Philippe Van Linthout.

Wakeupyourministers.be, een initiatief van Act for Climate Justice, verleidde tienduizenden Belgen ertoe om Joke Schauvliege en de drie andere klimaatministers in ons land een e-mail of sms te sturen. Door een QR-code op een affiche te scannen kwam men een site terecht. Zo kon je de 4 klimaatministers een mail, tweet of sms kan sturen en ze zelfs kan bellen. De website is intussen offline gehaald.

Maar is zo’n protesttactiek wettelijk wel toegelaten? “Mocht één van de getroffen politici een klacht indienen of een parket zelf een onderzoek opstarten, dan kunnen de initiatiefnemers vervolgd worden”, legt cybercrime-expert Philippe Van Linthout uit.

Of er al een klacht of een onderzoek is, is voorlopig niet bekend. “Deze actie kan als belaging gezien worden omdat de verzender wist (of had moeten weten) dat de rust van de politici mogelijk ernstig verstoord kon worden."

Daarnaast is het verboden om een communicatiemiddel gebruiken om overlast te veroorzaken of schade te berokkenen. Ook een systeem creëren om dit te doen is strafbaar.” Wie voor belaging of inbreuken op de communicatiewetgeving vervolgd wordt, riskeert een celstraf tot 2 jaar en een maximale geldboete van 2.400 euro.

Actie beëindigd

De site van de burgerbeweging, die pas in het najaar van 2018 opdook, ging gisteren offline. “De actie zou eindigen wanneer de vier klimaatministers zich zouden positioneren tegenover een klimaatwet.

In tegenstelling tot Schauvlieges drie collega’s liet CD&V weten dat voorstel niet te ondersteunen en dus is de actie nu beëindigd”, klonk het in een persbericht.

Hoeveel leden Act for Climate Justice telt en wie de leiding heeft, is onduidelijk. In het verleden doken verschillende Franstalige woordvoerders op, maar sinds kort is Arno Kempynck - één van de kopmannen van de politieke actiegroep ‘Hart boven Hard’ - de Vlaamse woordvoerder van het “informele netwerk van bezorgde mensen die elkaar gevonden hebben”.