Maduro eet in duur restaurant terwijl Venezolanen verhongeren

In Venezuela is ophef ontstaan over een filmpje van president Nicolas Maduro. Daarin is te zien hoe hij geniet van een luxueus diner in een beroemd restaurant in Turkije. Maduro geniet er van sappige steaks en rookt dikke sigaren, en dat terwijl in eigen land miljoenen mensen honger lijden.

Het filmpje werd gedeeld door de Turkse chef-kok Nusret Gökçe op Twitter en Instagram, maar is intussen weer verwijderd. Gökçe werd over de hele wereld beroemd met zijn ‘Salt Bae’-filmpjes, waarin hij op eigenzinnige wijze steaks bestrooit met zout. Hij bezit ondertussen een luxeketen van steakrestaurants, niet enkel in Turkije, maar ook in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

President Maduro was onderweg van een officieel bezoek aan China, waar hij om financiering zou vragen voor het noodlijdende Venezuela. Tijdens een tussenstop in Istanbul bezocht hij het restaurant, dat bekendstaat om zijn hoge prijzen.

“Terwijl de Venezolanen omkomen van de honger geniet Maduro van een van de duurste restaurants ter wereld, allemaal met geld dat hij stal van het Venezolaanse volk”, tweette oppositieleider Julio Borges over het voorval. Op de beelden zien we de chef-kok vlees snijden aan de tafel van Maduro en zijn vrouw. De president krijgt ook een t-shirt van de kok en geniet ondertussen van een sigaar.

Zo’n twee miljoen mensen hebben Venezuela al verlaten door een tekort aan voedsel en geneesmiddelen, terwijl een gewoon stuk vlees een ongekende luxe is geworden. Bijna 90 procent van de bevolking leeft in armoede.