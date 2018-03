Maart nu al kouder dan januari

Met acht vorstdagen is maart nu al kouder dan wintermaand bij uitstek, januari. De maand is nog niet om, maar de gemiddelde temperatuur deze maand zal tussen 4,8 en 5,3 graden Celsius liggen. In januari was het gemiddeld 6 graden Celsius. “Toch is dat niet zo abnormaal”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage.

Zo had maart acht officiële vorstdagen, dat zijn dagen waarop het kwik onder nul zakt. Januari had er maar een. “Anders dan mensen zouden denken, is dit heel normaal”, zegt Duboccage. “Maart is een maand die een deel uitmaakt van de winter, en is klassiek gezien eerder een wintermaand dan een lentemaand.”

Toch zijn er in maart wel records gebroken. Zo waren 17 en 18 maart dit jaar de koudste ooit gemeten. Op de 18de kwam het kwik zelfs niet boven nul, en ook dat was een record, want een ijsdag viel nooit later in het jaar.