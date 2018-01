Maandag naar terreurniveau 2?

Maandag beslist het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert, of het dreigingsniveau verlaagd wordt. Sinds de aanslagen in Parijs leven we onder niveau 3, omdat de kans op een aanslag mogelijk is. Bij niveau 3 verschijnen militairen in het straatbeeld, bij niveau 2 zijn die er niet meer.

De Nationale Veiligheidsraad, waarin de regering en de top van het veiligheidsapparaat zitten, komt maandagnamiddag bijeen. Het OCAD zal er een nieuwe analyse uiteenzetten. Regeringskringen zeggen al een tijdje dat een verlaging er zit aan te komen.

Dreiging verminderd

De kans bestaat dat het algemene dreigingsniveau op 2 wordt gezet, maar voor bepaalde gevoelige plaatsen op 3 wordt gehouden. Politie en veiligheidsdiensten hebben grote inspanningen geleverd en de dreiging van terreurgroep IS, na de val van bolwerken in Syrië en Irak, is fel verminderd.

Een daling zou wellicht betekenen dat een aantal veiligheidsmaatregelen die destijds genomen werden, zullen worden afgebouwd of bijgestuurd. Of er dan ook minder militairen op straat zullen ingezet worden, is iets wat het crisiscentrum, de veiligheidsdiensten en de regering samen moeten beslissen.