Maand na verdrinking toch weer zwemmers in kanaal Bossuit-Kortrijk

Net geen maand nadat Norbert Nsanzimana (21) verdronk in het kanaal Bossuit-Kortrijk, zijn er daar dinsdag weer zwemmers gesignaleerd. Er staan nochtans duidelijk bordjes ‘verboden te zwemmen’. De ons doorgespeelde videobeelden zijn gemaakt ter hoogte van volkscafé De Lille.

Je ziet aan de overkant enkele mensen in het water, ter hoogte van de Koninklijke Kortrijkse Yacht- en Kanoclub, die verkoeling zoeken, tijdens de derde hittegolf deze zomer. De politie controleert extra op wildzwemmers in het kanaal, zonder er een heksenjacht van te maken. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van 50 euro. We herhalen het nog een keer: zwemmen in bevaarbare waterwegen zoals het kanaal is verboden. Aankomende schepen, verborgen voorwerpen onder water, waterplanten waarin je verstrikt kan raken, onverwachte stromingen, schommelingen in temperatuur en waterkwaliteit: het zijn allemaal risico’s die je niet mag onderschatten.