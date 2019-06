Maand gratis bus en tram voor wie naar eerste middelbaar gaat

Vlaamse scholieren die volgend schooljaar starten in het eerste jaar middelbaar, kunnen een maand lang gratis reizen met de bussen en trams van De Lijn. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij biedt hen een proefabonnement aan voor de maand september. Het is de tweede keer dat De Lijn zo’n actie voert.

Het proefabonnement heeft een waarde van 33 euro. “De Lijn wil er, op een scharniermoment in de schoolcarrière, de keuze voor een veilig en duurzaam woon-schoolverkeer mee promoten”, klinkt het.

Het voorstel wordt deze week gestuurd naar 64.533 scholieren geboren in het jaar 2007. Wie geïnteresseerd is, moet zich voor 30 juni registreren via delijn.be/probeeractie. Ook scholieren die niet geboren zijn in 2007, maar wel in het secundair onderwijs starten, kunnen zo’n proefabonnement krijgen. Het abonnement is ook geldig voor andere verplaatsingen dan van en naar school.

Volgens De Lijn-topman Roger Kesteloot had eind vorig jaar een derde van de 12- tot 17-jarigen een abonnement. “We geloven dat er hier nog groeimarge is. Met het gratis maandabonnement voor eerstejaars middelbaar onderwijs geven we een duwtje in de rug aan wie ons aanbod nog niet kent”, aldus Kesteloot.