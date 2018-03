"Maak alle toiletten genderneutraal"

Het Transgender Infopunt vraagt om het onderscheid tussen mannen- en vrouwentoiletten in openbare gebouwen niet langer te maken. “Thuis hangen toch ook geen bordjes voor mannen en vrouwentoiletten?”, vindt professor Guy T’Sjoen. In België bestaat geen wettelijke verplichting om bordjes voor mannen- en vrouwentoiletten op te hangen.

Vorig jaar al besloot de Vlaamse overheid om de bordjes die de wc’s voor mannen en vrouwen onderscheiden weg te halen en te gaan voor genderneutrale wc’s. Er kwamen 120 bijkomende toiletten. Zij worden simpelweg aangeduid met ‘wc’ en zijn voorzien van de nodige privacy. In horecazaken en op de werkvloer blijven de bordjes voor mannen en vrouwen wel de norm.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bracht vandaag een bezoek aan het Transgender Infopunt van het Gentse Universitaire Ziekenhuis. Verschillende transgenders getuigden daar dat het vinden van gepaste wc’s vaak moeilijk is.

Kwetsende bordjes

Bij het Transgender Infopunt, waar sinds oktober bijna 600 transgenders terugbetaalde psychologische hulp kregen, vindt men de bordjes kwetsend. Minister De Block heeft oor naar de zorgen van transgenders, maar is niet bevoegd voor de situatie op de werkvloer.

Genderneutraal

Het huidige wettelijke kader stelt dat afzonderlijke toiletten voor mannen en vrouwen nodig zijn. Een oplossing zou zijn om daar een nieuwe, genderneutrale, categorie aan toe te voegen, maar dat is niet wat het Transgender Infopunt wil, want dat kan stigmatiserend werken. “Alle openbare toiletten gewoon genderneutraal maken is voor iedereen een verbetering”, klinkt het.