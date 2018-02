Maagmagneten voor koeien tegen zwerfvuil

Heel wat koeien in ons land worden ziek of sterven door stukjes van blikjes die in hun maag belanden. Dat blijkt uit een bevraging van 145 Vlaamse veehouders. De economische schade voor de Vlaamse veehouderijsector loopt in de miljoenen.

Bij het maaien belanden er soms stukjes van weggegooide blikjes of ander zwerfvuil in het veevoeder. Die stukjes veroorzaken letsels in de magen van runderen. Veeartsen kennen dit letsel als ‘scherp-in’. Dat kan leiden tot verminderde melkproductie, ziekte en soms tot sterfte van het dier.

Sterfgevallen

Een masterstudent Economie van Wageningen Universiteit ondervroeg voor zijn thesis 145 Vlaamse veehouders. Zij schatten dat zwerfafval in 79 procent van de gevallen de oorzaak van het 'scherp-in'-letsel is. Bij de bevraagde veehouders gaat het naar schatting om 381 dieren die de afgelopen vijf jaar ziek werden door zwerfafval, op hun gerapporteerde veestapel van 19.655 dieren. Hiervan zouden 165 dieren zijn overleden.

In Vlaanderen worden jaarlijks 5.152 tot 6.227 koeien ziek door zwerfafval, op een totale landelijke populatie van 1,3 miljoen runderen.

Zware factuur voor veehouderijsector

De behandeling van zieke koeien, de verminderde melkproductie en het overlijden van koeien jagen de veehouders op kosten. Ze spenderen ook werktijd aan het opruimen van het land, om te pogen te vermijden dat koeien stukjes zwerfafval binnen krijgen. Dit onderzoek schat de totale economische kost voor de volledige Vlaamse veehouderijsector in op 4,5 tot 6,8 miljoen euro jaarlijks. De veehouders zijn zo het slachtoffer van vervuiling waar zij geen grip op hebben.

Statiegeld

Voor milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux zijn de cijfers van dit onderzoek een belangrijke bron van informatie voor het actuele politieke debat over de aanpak van zwerfvuil. De Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open Vld beloofde om te beslissen over de invoering van statiegeld in 2018. Recycling Netwerk vraagt dan ook dat de Vlaamse regering er vaart achter zet, en op korte termijn de invoering van statiegeld op alle plastic flessen en blikjes beslist.